Sabri Ülker Vakfı, gıda israfını önlemek için harekete geçti

Dünyada 700 milyona yakın insanın açlıkla, 670 milyondan fazla insanın ise obezite ile mücadele ediyor. Avrupa ülkeleri yıllık 153 milyon ton gıdayı çöpe atıyor. Türkiye'de de durum farklı değil. Yılda 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En çok çöpe giden gıda ise ekmek. Günde 4.9 milyon ekmek çöp oluyor. Bu anlamda farkındalık çalışmaları yapan Sabri Ülker Vakfı, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü çerçevesinde çarpıcı bir araştırmaya imza attı. İspanya'nın Valensiya şehrinde açıklanan Tüketicinin Ekmek İsraf Araştırması'nın (TİA 2022) sonuçlarına göre, çöplerdeki atık miktarının yüzde 52'sini gıda oluşturuyor. Vakıf, israfın önlenmesi için Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği yaparak çocuklarda değişim yaratmayı hedefleyen bir proje hayata geçirdi. 2011'den beri ilkokullarda verilen "Yemekte Denge" eğitimlerine gıda israfıyla ilgili materyaller de eklendi.

7 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞACAK

TİA araştırmasındaki her 10 katılımcıdan 6'sı "gıda ve ekmek israfı konusunda temel eğitimde farkındalık yaratmanın gerekli olduğunu" düşünüyor. Projeyle ilgili bilgi veren Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan "7 milyon öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaşan projemiz, israfa yönelik tutum ve davranışların sonuçlarına yönelik çocukların eğitilerek daha bilinçli tüketiciler olmasına katkı sunacak. Gıdayı koruyan kahramanları eğiteceğiz" dedi.

OYUNLARLA ANLATILACAK

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 11 yıldır beri okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri için Yemekte Denge Eğitim Projesi'ni yürüten Sabri Ülker Vakfı, bu proje kapsamında, gıda israfı özelinde gıda okuryazarlığı konusunda önemli bir adım atmış oldu. Vakıf, Türkiye'de ilk kez FAO ile bu konuda iş birliği yaptı. FAO'nun gıda israfı konusunda dört farklı yaş grubuna uygun olarak hazırladığı eğitim içerikleri, Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin yürütüldüğü okullardaki çocuklarla buluşacak. Çocukların oyunlarla, sorular sorarak eğlenceli bir biçimde alacağı bu eğitimlerle, gıda israfı ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Çocuklar bu eğitimlerde, gıdanın değerinden sofralarımıza gelene kadar geçtiği aşamalar, gıda israfının ekonomik, sosyal ve gezegenimize etkilerinden israfı önlemek adına neler yapabilecekleri ile ilgili her türlü bilimsel bilgiyle tanışacak.

Sabah