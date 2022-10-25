Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadesi kullanıldı.