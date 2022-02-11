Rusya'dan domates kararı
Rusya, Türkiye'den alınan domates kotasını artırmayı planlıyor.
Ekonomi 11.02.2022, 18:44
Rusya'da Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalat kotasının 350 bin tona yükseltilmesini değerlendiriyor.
Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının yıllık 300 bin tondan 350 bin tona çıkarılması teklif edildi.
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2021 itibarıyla 300 bin tona yükseltmişti.
Kaynak: AA
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