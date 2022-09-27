Rusya-Antalya uçuşlarında kasıma kadar yer yok

Rusya’dan charter uçuşlar ekim sonuna kadar dolu. Ülkedeki kısmi seferberlik ilanından önce Antalya’ya charter uçuşlarla yolcu getiren tüm tur operatörlerinin 15 Eylül itibarıyla yüzde 100 dolduğunu belirten turizmciler, ekim ayı içinde çok az yer bulunabileceğine işaret etti. Seferberlikten sonra Rusya’dan çıkmak isteyenlerin ilk adresi olan Antalya’daki turistler tatilini uzattı. Rusya’dan yola çıkanların birçoğu hem ikametgah hem çocuklarının eğitimiyle ilgili olarak kentteki Rus Okulu’na başvuruyor. Bazıları da tanıdığı yerleşik Rus vatandaşlarını arıyor.

BURADA OLANLAR TATİLİNİ UZATTI

Antalya’ya Rusya’dan günde 90’a yakın uçuş gerçekleştiriliyor. Kundu, Belek ve Lara bölgesindeki otellerin çoğunun ekim sonuna kadar dolu, gelen turistlere yer bulmanın ise zor olduğunu kaydeden otel müdürü İsmail Çağlar, “Otelimizde 500 odanın 250’si yani yüzde 50’sini Rus misafirlerimiz oluşturuyor. Ekim sonuna kadar doluyuz. Mevcut rezervasyonlarda iptal olmadı, maddi imkanı olanlar da tatilini uzattı. Örneğin Bodrum’a gelmiş bir misafirimiz ailesiyle Rusya’ya dönmek yerine Antalya’ya geldi. Sürecin netleşmesini bekliyorlar” dedi.

REZERVASYON YAPIP BEKLİYORLAR

Tur firmasının operasyon müdürü Memduh Kına da şöyle konuştu: “Seferberlik kapsamındaki 300 bin kişi dışındakilerin yurt dışına çıkışlarında herhangi bir sorun yok. Rusya’dan Antalya’ya charter uçuş rezervasyonlarında eylül tamamen doldu, ekim ayında da çok az yer bulunabiliyor. Zaten rezervasyon yaptırıp ertesi gün gelmesi mümkün değil, çünkü eylül sonuna kadar tüm tur operatörlerinin rezervasyonları yüzde 100 dolu, koltuklar bitti. Şu an yaptığımız rezervasyonlar genellikle kasım ayına yönelik.”

Gelmeden ev ve okul ayarlıyorlar

Rusya’dan tarifeli seferler veya kendi özel araçlarıyla yola çıkan ya da çıkmaya hazırlanan birçok Rus vatandaşı, Antalya’da yerleşik yaşayan Rus tanıdıklarını veya Konyaaltı’ndaki Uluslararası Rus Okulu’nu arayıp oturabilecekleri mahalle, ev veya çocuklarının eğitimiyle ilgili bilgi alıyor. Rus Okulu Müdürü Viktor Bikkenev, hem Ukrayna hem Rus öğrencilerin hiçbir sorun olmadan okulda eğitim-öğretim gördüklerini belirterek “Bu olaylardan sonra talepte ciddi artış oldu. O bölgelerden günde 2-3 telefon alırdık. Şimdi 20-30 telefon alıyoruz” dedi.