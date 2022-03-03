Rus rublesi değer kaybetmeye devam ediyor
Rus rublesinin, hükümetin aldığı önlemlere rağmen ekonomi piyasalarındaki değer kaybı hızlanmaya başladı.
Ekonomi 03.03.2022, 12:49 03.03.2022, 12:52
Dolar/ruble paritesi yüzde 10,3 artışla 117 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,4 yükselişle 125'e çıktı.
Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.
Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.
Kaynak: AA
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