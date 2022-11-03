Rize-Artvin Havalimanı'nı ekim ayında 63 binden fazla yolcu kullandı

Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, ekim ayı içerisinde yurt içi 496, yurt dışı 8 olmak üzere toplam 504 uçuş yapıldı.

Havalimanından 109'u yurt dışı olmak üzere, 63 bin 228 yolcu yararlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından itibaren geçen 5,5 aylık sürede ise toplam 474 bin 399 yolcu kullandı.