Resmi Gazete'de yayımlandı: Zincir marketlere yeni kural

Son günlerde iktidar hayat pahalılığı nedeniyle zincir marketleri hedef almıştı. Ticaret Bakanlığı, fiyatların takibi konusunda dikkat çeken bir adım attı.

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirildi.

Yönetmeliğe göre, zincir marketler, satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı’nın sistemine aktaracak. Bu veriler kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılabilecek. Karar sayesinde tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesinin önü açılacak.