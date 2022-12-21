Resmi Gazete'de yayımlandı! Yıl sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan Gaziantep'teki Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, vatandaşlar, Gaziray banliyo tren seferlerinden 6 Kasım-31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) ücretsiz yararlanacak.