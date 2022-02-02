Resmi Gazete'de yayımlandı! Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bilecik, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kastamonu, Konya, Mersin, Rize ve Zonguldak'taki enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.