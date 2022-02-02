Resmi Gazete'de yayımlandı! Enerjide acele kamulaştırma kararları
Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Nilüfer GIS Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi kapsamında saha ve güzergaha isabet eden taşınmazların TEİAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.
Ekonomi 02.02.2022, 09:15
Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bilecik, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kastamonu, Konya, Mersin, Rize ve Zonguldak'taki enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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