Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Ekonomi 31.12.2021, 23:57
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı.
Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.
Kaynak: AA
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