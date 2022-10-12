Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 maden sahası ihale edilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası uç ürün üretimi amacıyla pelet (demir) tesisi kurulması şartıyla ihale edilecek.
Ekonomi 12.10.2022, 10:14
MAPEG'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sivas, Malatya ve Elazığ illeri dahilinde bulunan 4'üncü grup maden sahası, uç ürün üretimine yönelik pelet (demir) tesisi kurulması şartıyla ihale edilecek. Sahaya ilişkin bilgiler, 12 Ekim'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.
Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
İhaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.
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