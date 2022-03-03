Resmen duyuruldu! Yeni doğal gaz rezervi bulundu

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu. Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK MADEN REZERVİ BULUNMUŞTU

Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük bakır maden rezervi bulunmuştu. Bulunan maden rezervlerinin 20-30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

BİR ZAMANLAR DÜNYA 5'İNCİSİYDİ

Kurtuluş savaşında Türkiye'nin mermi ihtiyacını Maden ilçesindeki fabrika bir zamanlar dünyanın en büyük 5. fabrikasıydı.

İlçelerinin sürekli nüfus kaybettiğini dile getiren bölge halkı, “Maden rezervlerinin ülkemize ilimize, ilçemize ve gençlerimize katkısı olur. Tesisin mutlaka maden ilçesinde kurulması lazım. Rezervler maden de bulunmuşsa tesiste burada kurulmalı biz bunu istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.