Reklamlarda gösterilen 'yalancı indirim'e ceza

Büyük bir market zincirinde 'fiyatı düşmüş' gibi gösterilen 'yalancı indirim'e 115 bin TL para cezası kesildi. Bir marketin de aynı ürünü farklı kanallardan farklı fiyata sattığı ortaya çıktı. Fahiş fiyatlar ve sahte indirimlerle mücadele sürerken, marketlerin fiyat ve reklam oyunlarına ceza yağıyor.

ALDATICI VE YANILTICI REKLAM

Kurul, büyük bir zincir markette "Tariş Natürel Sızma Zeytinyağı-2 litre" adlı ürüne yönelik gerçekleştirilen indirimli satış kampanyası reklamlarında, tüketicinin aldatıldığını ortaya çıkardı. Üründe 104,50 liranın üzeri çizilerek, 69,90 lira fiyatla satışa sunulduğu; ancak yapılan incelemelerde marketin, indirim oranının gerçek olduğuna yönelik kanıtlayıcı bir belge sunamadığı belirtildi. Kurul tarafından firmaya 114 bin 326 lira idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verildi. Cezaya ilişkin kurul kararında "Söz konusu indirimli satış tanıtımı, 'indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması' hükmüne aykırılık teşkil etti. Bu durumun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

Öte yandan yine büyük bir market zincirinin, "Koçbaşı Nohut 1 kg" ürününü Facebook hesabından 7,50 liraya, internet uygulamasından ise 10,75 liraya satışa sunduğu tespit edildi. Bu durumun da tüketicileri yanıltıcı olduğunu değerlendiren kurul, reklamları durdurma cezası verdi.

Kaynak: Türkiye