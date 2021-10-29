Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlerle ilgili karar
Rekabet Kurumu, 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL para cezası verdi.
Ekonomi 29.10.2021, 09:32
Buna göre 5 zincir ve bir tedarikçiye markete toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL ceza verdi.
HANGİ MARKET NE KADAR CEZA ALDI?
Kurum, BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza verildi. Tedarikçi firma Savola Gıda'ya da 22,2 milyon TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: NTV
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