Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Pharmalex Holding GmbH'nin tek kontrolünün AmerisourceBergen Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Asta Cennetköy Turizm ve İşletmecilik AŞ'nin paylarının bir kısmının PD Turizm ve Gayrimenkul AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

C.B.K. Soft Yazılım Donanım Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, halihazırda ortak kontrol sahibi olan Information Fort LLC aracılığıyla, Iron Mountain Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin sahip olduğu Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ hisselerinin, Artaş İnşaat San. ve Tic. AŞ ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine menfi tespit belgesi verilmesine karar verildi.