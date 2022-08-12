Rakiplerimizin ilerisindeyiz: THY’nin 6 aylık kârı 737 milyon dolar

Türk Hava Yolları(THY), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ile yönetim kadrosunun katılımıyla dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda yapılan sunuma göre THY, ikinci çeyrekte 2019’daki performansının üzerine çıktı.

6 AYDA 7,4 MİLYAR DOLAR GELİRE ULAŞTI

Bu yılın nisan-mayıs-haziran döneminde 18 milyon 234 bin yolcu taşıyan THY, 4 milyar 535 milyon dolar gelir elde etti. 2019’un aynı dönemine göre yüzde 43 artan gelirin 3 milyar 375 milyon doları yolcu, 1 milyar 64 milyon doları kargo ve 87 milyon doları ise teknik gelirlerden oluştu. 2019’un aynı dönemine göre yolcu gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 25, kargo gelirleri ise yüzde 170 artış gösterdi. THY’nin Ocak-Haziran 2022 dönemi toplam geliri ise 7,4 milyar dolar olarak duyuruldu.

GÖSTERGELERDE GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA YAŞIYORUZ

Temel göstergelerin geniş kapsamlı bir toparlanmaya işaret ettiğini belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Tüm dünyayı ektisi altına alan yüksek enflasyon seviyeleri, operasyon yaptığımız her istasyonda ciddi maliyet artışlarına sebep oldu. Bu nedenle yükselen akaryakıt maliyetlerine rağmen yılın ilk altı ayında 737 milyon dolar net kâr elde ettik. Yolcu gelirlerimizdeki yükseliş kargoda devam eden büyümeyi destekledi. Özellikle ikinci çeyrekte beklentilerimize paralel olarak yolcu operasyonlarında toparlanma gerçekleşti” dedi.

KARGODA ÖNEMLİ BİR YÜKSELİŞ YAKALADIK

Pandeminin başladığı 2020 yılında büyük bir atılım yapan Turkish Cargo’nun 2022 yılının ilk yarısında da yüksek performansını sürdürdüğünü belirten Bolat, “Uluslararası hava kargo pazarı haziranda yüzde 6,9 oranında daralırken, Turkish Cargo’nun satış tonajı bazında pazar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Turkish Cargo, bu başarısıyla WACD listesinde 4. sıraya yükselirken zirve için kararlılığını gösterdi” diye konuştu.

GENÇ ÇALIŞANLARA İHTİYACIMIZ VAR

Türk Hava Yolları olarak ortaya koydukları glabol hedeflere dikkat çeken Bolat, “Bunun için ülkemizin yetenekli gençlerine ihtiyacımız var. İnsan kaynakları ekibimiz özellikle genç yetenekleri keşfetmek için hayata geçirdiği projelerle önemli işlere imza atıyor. Türk Hava Yolları, ilk 6 ayda 963 yeni istihdam sağladı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 2 bin 600’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Uçak bakım-onarım tarafında ise altı ayda 498 çalışma arkadaşımız bizimle çalışmaya başladı. Bu rakamı 1000’in üzerine taşıyacağız” dedi. 65 bin çalışana ulaştıklarını belirten Bolat’ın verdiği bilgiye göre, TGS’nin yer hizmetleri için yapacağı alımla birlikte bu yıl gerçekleşecek toplam ek istihdam 5 bin kişiyi aşacak.

Avrupa’daki kaos bizi de etkiliyor

İşten çıkarmalar ve grevler nedeniyle Avrupa havalimanlarında nitelikli personel bulunamadığına dikkat çeken Türk Hava yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Oralarda sonu gelmeyen boarding kuyruklarıyla, devasa bagaj yığınlarıyla karşılaşıyoruz. Yolcularımız uçağa zamanında gelemediği gibi havalimanları da uçaklarımızın hızına yetişemiyor, zamanında kalkış oranlarımız düşüyor. Bu durum operasyonlarımızı olumsuz etkiliyor, Avrupa’dan zamanında hareket edemediğimiz için yurtiçinde de gecikmeler yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rakiplerimizin çok önüne geçtik

THY’nin Avrupalı hava yollarından daha başarılı bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, şöyle devam etti: “Pandemi döneminde koruduğumuz dinamik ekiplerimiz sayesinde operasyonel göstergelerde olduğu gibi finansal metriklerde de rakiplerimizden ayrışmaya devam ettik. Özellikle Avrupa havalimanlarında yaşanan aksaklıklara rağmen artan yolcu talebini başarıyla karşılamamız neticesinde pandemi öncesi gelir seviyesini ve kârlılığını önemli ölçüde aşarak Avrupalı emsallerimizin önüne geçtik.”

Hissemiz dolar bazında % 116 arttı

Şirketin kârlılığına yansıyan güçlü performansın nakit üretimine önemli katkı verdiğini belirten Bolat, “Bu durum net borçluluğumuzu yılın ilk yarısında 2,8 milyar dolar azaltmamıza imkân tanıdı” bilgisini verdi. THY’nin hisse değerlerindeki güzlü yükselişe de dikkat çeken Bolat, “Tüm bunların neticesinde Borsa İstanbul’da işlem gören hissemiz, yılbaşından itibaren Türk Lirası bazında %190, Amerikan Doları bazında ise %116 artarak emsaller içerisinde en fazla değer kazanan hava yolu hissesi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

400’üncü uçak ve 1 milyar yolcu

386 uçaklık filosuyla 129 ülkede 340 noktaya uçuş yapan THY, yurtiçinde ise 59 havalimanına sefer düzenliyor. Bu yıl Cebu, Rize-Artvin, Bergamo, Seattle, Juba, Buhara ve Tivat hatlarını uçuş ağına ekleyen THY, yeni teslim alacağı uçaklarla önümüzdeki yıl 400 uçağa ulaşacak. THY’nin önümüzdeki yıl 90’ncı yaşını kutlayacaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yeni yaşımızı 400’üncü uçak ve 1 milyarıncı yolcu ile kutlayacaklarını kaydetti.