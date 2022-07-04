PTT'nin elektrikli dağıtım araçları sayısı her geçen gün artıyor
PTT AŞ'nin, posta ve kargo dağıtımında kullandığı enerji verimliliği yüksek ve doğa dostu elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çevreci, sürdürülebilir ve 2053 hedeflerine uygun araçlarla görevde oldukları belirtilerek, "PTT Ailesi olarak yenilikçi ve doğa dostu elektrikli araçlarımız sayesinde daha çevreci bir hizmet sunmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de sosyal medya hesabından şirketin tweetini paylaşarak, şunları kaydetti:
"Elektrikli araç sayımız her geçen gün artıyor! PTT Ailesi olarak daha çevreci anlayışıyla, elektrikli araç filomuza yenilerini ekledik."
Sıfır karbon salınımlı araçlar, en dar sokaklarda bile hizmet verebiliyor
Enerji maliyeti açısından içten yanmalı motorlara göre 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçlar, tam dolu şarjla 220 kilometre gidebiliyor. Düşük şarj maliyetiyle tasarruf sağlayan araçlar, 4 ila 9 saatlik sürede şarj edilebiliyor.
Kargo ve e-ticaret taşımacılığında çevre dostu yeni bir dönemi başlatan elektrikli dağıtım araçları, kullanışlı tasarımı sayesinde en dar sokaklarda bile yol alabiliyor. 2 farklı hız moduna sahip, pratik yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabilmesine imkan sağlayan bu araçların hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkabiliyor.
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