Pompadan zam akıyor

Ham petrol fiyatlarının birçok ülkede yapılan faiz artışlarının etkisiyle dört haftadır düşüşte olmasına karşın Türkiye’de akaryakıt zamları yeniden hızlandı.

Benzin ve motorinde indirim beklenirken aksine son üç günde benzin ve motorine ardı ardına zamlar geldi.

DÖVİZ KURU VURDU

4 Ekim’i 5 Ekim’e bağlayan gece benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1.10 TL zam geldi. Ardından 6 Ekim Perşembe gününden itibaren benzine 74 kuruş, motorine ise 1 lira 39 kuruş daha zam geldi. Son olarak 7 Ekim itibarıyla motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha açıklandı.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre yurt içi akaryakıt fiyatları petroldeki küresel fiyat değişimi ve dolar/TL’deki değişime göre belirleniyor. Petrol fiyatları eylül ayı içinde sert düşüşler yaşadı, ancak aynı dönemde dolar kuru rekor kırdığı için akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşmedi.

14 Eylül’de brent petrol fiyatı 93 dolar iken motorin 24 liraya satılıyordu. Brent petrol fiyatı aynı olmasına rağmen 6 Ekim’de motorinin litresi İstanbul’da 25.56 liraya satılırken bugün ise bu fiyat 27.03 lira olarak uygulanacak. Benzinin litresi ise bugün 20.6 liradan satılacak.

Bu artışlarda TL’deki değer kaybının büyük etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Akaryakıttaki fiyatlar Cenova’daki fiyatlar ve dolar ile doğrudan ilgili. TL’nin son bir ayda yüzde 2.5 değer kaybetmesiyle birlikte brent petrol fiyatı çok artmasa bile bizde akaryakıt zamlanmış oldu. Yani dolar kuru vurdu diyebiliriz.”

Kış aylarında hava şartlarına göre zamların devam edebileceğini söyleyen Kozanoğlu, bu zamların birçok üründe doğrudan girdi maliyetlerini artıracağını ve yüksek enflasyonla geçecek bir kış yaşanacağını söyledi.

EKİM DÖNEMİNİ KORKUSU

Motorin zamlarından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tarımda ise durum vahim. Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, çiftçinin bu günlerde ekim döneminde olduğunu ve akaryakıtı en fazla kullandığı günlerde bu zamların daha mahsul ekilmeden çiftçiyi vurduğunu söyledi. Demirtaş, “Maliyetler böyle devam ederse kışın 50 liraya domates görürseniz şaşırmayın” dedi.