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Platform Turizm halka arz edildi

14 Aralık tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen Gong Töreni ile birlikte Platform Turizm payları PLTUR işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlarken, 24 milyon 750 bin adet pay sermaye artırımı ve 24 milyon 750 bin adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 49 milyon 500 bin adet Platform Turizm payları İnfo Yatırım aracılığıyla hisse başına 9,10 TL’den arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 450,5 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 20,22 olarak gerçekleşti.

Ekonomi 14.12.2022, 18:24
Platform Turizm halka arz edildi

Borsa İstanbul’da gong bu sefer Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için çaldı.

Gong Töreni’nde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ‘Platform Turizm, halka arzda gelen yüksek taleple, yaklaşık 450 Milyon TL tutarında halka arz geliri ve 630 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şirkete katılan 630 bin yeni ortak şüphesiz şirkete güç katarken, şirketin sorumluluğunu da arttırmaktadır. Diğer taraftan, bu yeni ortakların yani yatırımcıların kendi sorumluluğu nedir. Tüm yatırımcılarımızın, özellikle yeni yatırımcıların, daha da önemlisi genç yatırımcılarımızın finansal okuryazarlıklarını arttırmaları ve ortaklık kültürü ile yatırım yapmalarını bekliyoruz. Bu neden önemli. Çünkü, iki sene önce yatırımcı sayımız 1,2 milyon iken bugün 3,4 milyona ulaştı. Sadece 2022 senesinde ilk defa hisse senedi alan yatırımcı sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Bu yeni yatırımcıların, yaklaşık üçte biri yirmili yaşlarda, üçte biri otuzlu yaşlarda, kalan üçte biri ise diğer yaş gruplarındadır. Dolayısıyla sermaye piyasalarına yeni gelen genç yatırımcılarımızın finansal okur yazarlıklarını arttırmaları çok büyük önem arz ediyor. Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. Platform Turizme Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

“Ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz”

Şirketin halka arzı ile ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ise halka arza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkürlerini ileterek, daha kurumsal ve şeffaf bir yapıda, karlılıktan ödün vermeden, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Bolat “Albayrak Grubu’nun 70'nci yılını kutladığımız 2022 yılında, Grup bünyemizde 3. halka arzı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Platform Turizm’in kurumsallaşmasıyla birlikte organizasyon yapısının güçlenmesi, başarı ve sürekliliğin gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacak. Halka arz ile birlikte Platform Turizm şirketimiz yerli ve milli hizmet üretimi hamlesiyle yine ülke ekonomisine değer katmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılının ilk 9 ayını 1,1 milyar TL ciro ve 252 milyon TL net kâr ile kapattıklarını anımsatarak, “Toplam ciromuz 30 Eylül 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde % 87 artış kaydetti. Borsada işlem görmeye başladığımız tarihten itibaren 5 yıl boyunca, net dağıtılabilir dönem kârımızın yüzde 35’ini nakit temettü olarak dağıtacağız. Ayrıca, Albayrak Grubu nezdinde personel ve yolcu taşımacılığı ve filo kiralama faaliyeti taahhütlerimiz çerçevesinde sadece Platform Turizm tarafından yürütülecek. Toplamda 630.000’i aşkın yeni ortağımız hesap verebilir ve şeffaf şekilde büyüyen, büyürken düzenli temettü alabilecekleri bir şirkete ortak oldular” diye konuştu.

Halka arzlar konusunda en yoğun çalışan kurumlardan biri olarak her halka arzı başarıyla ve en yüksek katılımlı olacak şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirten İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Yatırımcılar ve sektör nezdinde güvenilir ve istikrarlı yapımız ile aracılığını gerçekleştirdiğimiz halka arzlarımızı başarıyla tamamlamaya devam ediyoruz. 2022 yılındaki beşinci halka arzımız Platform Turizm, yatırımcıların yoğun katılımıyla 2022 yılının en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan halka arzı oldu. Platform Turizm’in halka arzında yaklaşık 630.000 yatırımcıdan 3,7 kat talep geldi. Halka arzın başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşarken, katılım sağlayan tüm yatırımcılarımızla birlikte süreçte emeği geçen başta Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a teşekkür ederiz'' açıklamasında bulundu.

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