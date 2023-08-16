Pladis ve Godiva tek çatı altında birleşti

Belçikalı lüks çikolata devi Godiva ile İngiliz bisküvi devi Pladis’in sahibi Yıldız Holding iki şirketi verimlilik, tassarruf ve sinerji için tek çatı altında birleştirdi. 25 fabrika ve 16 binden fazla çalışana ulaşan yapının lideri Pladis’in CEO’su Salman Amin olacak

İki dev birleşti

Bünyesine kattığı uluslararası markalarla global bir deve dönüşen Yıldız Holding, küresel pazarda yatırımları ile büyümesini sürdürürken büyük yankı uyandıran bir birleşmeye imza attı. Holdingin bünyesine kattığı İngiliz bisküvi devi Pladis ve Belçikalı lüks çikolata devi Godiva'yı tek çatı altında birleştirdiği öğrenildi. Birleşme sonucunda Godiva'nın kurumsal kimliği ve yapısı korunarak operasyonel olarak Pladis'e bağlandı. Her iki şirket Pladis'in CEO'su Salman Amin liderliğinde faaliyetlerini yürütecek. Böylece iki şirket 25 fabrika ve 16 binden fazla çalışanla Amin liderliğinde yoluna devam ederken, dünya pazarlarda etkinlikleri artacak.

ÜRETİM BANTLARI ORTAK

Yıldız Holding'in global ve bütüncül yapısı gereği, bünyelerindeki şirketleri ve markaların sinerji içinde çalışmasına çok önem veren şirketin tepe yönetiminin, bu sinerjiyi güçlendirmek için uzun vadeli ve kapsamlı bir stratejik yapılanma üzerinde bir süredir çalıştığı öğrenildi. Yönetimin bu doğrultudaki son adımlarından biri de Godiva ile Pladis'in tek noktadan idare edilmesine yönelik kademeli geçiş oldu. Godiva'nın bu yeniden yapılanma öncesinde de Pladis ile ortak üretim bantları ve ortak dağıtım kanallarını kullanıyordu. Kısa süre önce Godiva'nın Kuzey Amerika'daki paketli ürün operasyonları ve Amerika'daki Reading fabrikasını da pladis bünyesine taşıdığı öğrenildi. Yeni yapı kapsamında ise Godiva'nın bütünüyle "one pladis" stratejisinin önemli bir parçası olacağı bilgisine ulaşıldı. Holding tepe yönetiminin söz konusu yeniden yapılanma ile hem Pladis'in hem de Godiva'nın büyük başarılara imza atarak Yıldız Holding'i gururlandırmaya devam edeceğine inandıkları belirtiliyor.



- Salman Amin

DÜNYA DEVLERİ TEK ÇATI ALTINDA

75 BİN çalışanı ve çeşitli ülkelerdeki faaliyetleriyle Türkiye'nin global şirketleri arasında Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, 2007'de 850 milyon dolara yaptığı satın almayla lüks çikolata devi Belçikalı Godiva'yı bünyesine katmıştı. Yıldız Holding, 2012 yılında da dünyanın en büyük bisküvi devi İngiliz United Biscuits'i satın almıştı. McVitie's gibi pek çok markaya sahip İngiliz firmanın 2 milyar sterlin (yaklaşık 3 milyar dolar) karşılığında satıldığı belirtilmişti. 150'den fazla ülkede ürünleri tüketilen marka satın alındıktan birkaç yıl sonra şirketin adı Pladis olarak değiştirilmişti. Şirkete Pladis ismi konulurken şirketin Ülker manasına gelen, Latince 7 yıldızdan oluşan Pleiades takım yıldızının isminden ilham aldığı açıklanmıştı.

TÜRKİYE ÖRNEK OLDU

LÜKS çikolata segmentinin önemli markalarından Godiva'nın bu operasyonla daha da güçlenmesi ve dünya çikolata pazarında daha iyi yerlere bekleniyor. Özellikle Amerika'daki fiziksel mağazalarını kapatarak e-ticaret ve süpermarket kanalında büyümeye karar vermesinin de bu operasyon üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Hem Pladis'in hem de Godiva'nın Amerika'da yönetim ofisleri ve operasyonlarının bulunması ve faaliyetlerin birbiriyle örtüşmesi nedeniyle tasarruf, verimlilik ve sinerji yaratmak amacıyla bu kararın alındığı ifade ediliyor. Yöneticilerin, "Ayrı bir markayı tamamen farklı bir organizasyonla yönetmenin günümüz konjonktüründe mümkün değil. Tasarruf etmemiz, sinerji yaratmamız ve verimliliği artırmamız gerekiyordu. Bisküvi ve çikolatayı Türkiye'de bir arada götürüyoruz, global ölçekte de yapabiliriz. Bu sinerjiyi kullanmalıyız" dedikleri öğrenildi.