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Piyasaların gözü kulağı yılın son faiz kararında

Yurt içi piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

Ekonomi 15.12.2021, 12:16
Piyasaların gözü kulağı yılın son faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.

Kasım ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 100 baz puan indirilerek yüzde 16’dan yüzde 15’e çekilmişti.

Beklentiler faiz indirimi yönünde

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.

Yarın gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

#faiz
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