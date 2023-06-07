Piyasalar yeni güne hareketli başladı

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

DOLAR VE EURO REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 08.45 itibarıyla 22,4962 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro 24,1879; gram altın ise 1423,48 seviyelerinde seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GRAM ALTIN REKORA DOYMUYOR

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki yatay seyir devam ederken yurtiçinde dolar/TL'de yaşanan yükseliş gram altında yeni rekor gelmesine yol açtı.

Dünü 1.962 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.963 dolardan işlem gördü. Dolar/TL ise dün kapanışta 21.62'den işlem görürken bu sabah 22.60'ın üzerini gördü.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.