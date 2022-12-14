Piyasalar gün ortasında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artışla 5.267,02 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,83 puan değer kazandı.

Dün 5.256,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.274,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.219,98, en yüksek ise 5.302,14 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, VakıfBank oldu.

- Altının onsu 1.807 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,97, bileşik getirisi yüzde 9,17 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2390 ve dolar/yen paritesi 135,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6470 liradan, avro 19,8830 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.807 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 80,8 dolardan işlem görüyor.