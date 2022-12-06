Piyasalar gün ortasında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 artışla 5.026,17 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,40 puan değer kazandı.

Dün 4.957,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,16 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 4.946,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.910,25, en yüksek ise 5.032,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,41 azaldı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Akbank oldu.

- Altının onsu 1.771 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2180 ve dolar/yen paritesi 136,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6380 liradan, avro 19,5570 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.771 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 82,9 dolardan işlem görüyor.