Piyasalar gün ortasında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 4.509,99 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,89 puan değer kazandı.

Dün 4.467,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 74,34 puan ve yüzde 1,66 artarak 4.541,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.502,56, en yüksek ise 4.552,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve sanayi endeksi yüzde 3,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Petkim ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.764 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,90, bileşik getirisi yüzde 14,38 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0270, sterlin/dolar paritesi 1,1750 ve dolar/yen paritesi 139,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5690 liradan, avro 19,0780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,46 yükselişle 1.764 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,62 kazançla 95,1 dolardan işlem görüyor.