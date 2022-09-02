Piyasalar gün ortasında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 artışla 3.192,40 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,66 puan değer kazandı.

Dün 3.142,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,74 puan ve yüzde 0,76 kazançla 3.166,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.159,81 en yüksek ise 3.198,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,01, mali endeks yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 1,46 ve sanayi endeksi yüzde 1,34 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü değer kazandı, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Halkbank ve Garanti BBVA oldu.

- Altının onsu 1.705 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0010, sterlin/dolar paritesi 1,1570 ve dolar/yen paritesi 140,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2200 liradan, avro 18,2160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,45 artışla 1.705 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,27 yükselişle 93,95 dolardan işlem görüyor.