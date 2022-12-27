Piyasalar gün ortasında geriledi

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i yükseldi, 80'i değer kaybetti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,64 puan değer kaybetti.

Dün 5.504,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,82 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 5.512,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.437,74, en yüksek ise 5.512,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 0,17 ve sanayi endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Turkcell, Enka İnşaat, Petkim oldu.

- Altının onsu 1.808 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0650, sterlin/dolar paritesi 1,2060 ve dolar/yen paritesi 133,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7120 liradan, avro 19,9290 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.808 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 85 dolardan işlem görüyor.