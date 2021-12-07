Piyasalar diken üstünde

Dev borcuyla dikkatleri üzerine çeken Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande hakkındaki spekülasyonlar bitmek bilmiyor.

Tahvil ödemelerini son günlerinde yapan Evergrande'nin yatırımcıların hesabına tahvil kupon ödemesini yapmadığı iddia edildi.

BORÇLARINI ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR

Borçlarını ödeyemeyen Evergrande elinde tuttuğu varlıkların satışlarından elde ettiği gelirle faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Evergrande 6 Kasım'da ödemesi gereken kuponları 1 ay ertelemiş ve dün itibarıyla ödemelerin hesaplara geçmediği öne sürüldü. Evergrande'nin 19 milyar Dolar büyüklüğünde bir tahvil temerrüdünü tetiklemesi de beklentiler dahiline alındı.

DESTEK TALEBİNDE BULUNMUŞTU

300 milyar dolar borcu bulunan şirket borç yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceği için Cuma günü Guangdong eyalet yönetiminden destek istemişti.

273 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Evergrande Group, HengTeng Networks Group'ta bulunan hisselerinin tamamını 273 milyon dolar karşılığında Allied Resources'e satmayı planlıyor.

Hong Kong Borsası'na bildirim yapan Evergrande, HengTeng'de yüzde 18 payının olduğu biliniyor. Evergrande bu satıştan elde edeceği geliri çalışma sermayesi olarak kullanacak.

ÇİN’İN İKİNCİ EN BÜYÜK GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

Evergrande Çin’de en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Global 500 listesinde de bulunuyor. Dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunan Evergrande büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya borsalarında endişe yarattı.

Evergrande’nin iflas etmesi Asya piyasalarında sorunlara neden olabilir. 300 milyar dolarlık borcun ödenmemesi nedeniyle Çin’deki 1300 gayrimenkul projesinin kapısına kilit vurulması an meselesi. İflas halinde 1.5 milyon Çin vatandaşının mağdur olması bekleniyor.

BANKALAR VE KURUMLAR ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEYEBİLİR

Evergrande 171 banka ve 121 finansal kuruluştan borç almıştı. Bu borçlarını ödeyememesi halinde iflasın genel ekonomiye yayılması beklentisi artıyor.