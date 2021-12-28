Pilot çift gökyüzünde karşılaştı: "Sen bir şahinsin ben garip serçe"

Farklı iki şirkette pilot olan Nurdan Yararcan ile Oğuzhan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn’den yaptıkları uçuşlar sırasında Basra Körfezi’nde “denk geldi.”

Nurdan Yararcan, eşi ile yaşadığı tesadüfü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşımlara göre Türk Hava Yolları’nda (THY) pilot olan Nurdan Yararcan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan İstanbul Havalimanı’na doğru uçuyordu.

Yaklaşık 8 saat sonra Basra Körfezi’ne geldiği sırada Pegasus Hava Yolları’ndaki pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn’den havalandı.

Çift önce Basra Körfezi'nin üzerinde önce yan yana uçtu. Yararcan, daha sonra eşinin rotasını takip ederek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Nurdan Yararcan’ın Twitter’dan palyaştığı mesajlar şöyle:

Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur’dan kalktıktan tam 8 saat sonra, Bahreyn’den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerinden biriydi.

Kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi bir bilmiyorum ama eşimle koca gökyüzünde denk gelmemiz imkansız bir şeydi. Bu da böyle bir anımız oldu.

Yararcan, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini de paylaştı.

THY pilotu, görüntülere Sevim Tuna'nın "Sen bir şahinsin ben garip serçe" sözlerinin geçtiği "Bağdat Yolu" şarkısını ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe