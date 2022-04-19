Petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor
Brent Petrol, uluslararası piyasada 113 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü de sınırlı yükselişle 108 dolara geldi.
Ekonomi 19.04.2022, 09:41
Brent Petrol, uluslararası piyasada 113 dolardan işlem görüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de yeniden artmaya başlayan corona virüs vakaları nedeniyle dalgalı seyir izleyen Brent Petrol fiyatları, geçtiğimiz hafta pazartesi günü 100 dolar seviyesinin ardına kadar gerilemişti.
Petrolde Çin'de salgın önlemleri ile ilgili verilen mesajlar ve Libya'daki arzda yaşanan problemlerin sürmesi nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü hareket devam ediyor.
Brent Petrol, uluslararası piyasada 113 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü de sınırlı yükselişle 108 dolara geldi.
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|51
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|7. Manisa Futbol Kulübü
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|43
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|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
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|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
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|30
|36
|15. Denizlispor
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|36
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|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
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|12
|Takımlar
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|P
|1. M.City
|31
|74
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|31
|73
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|30
|62
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|57
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|54
|6. Arsenal
|31
|54
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|33
|52
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|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
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|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
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|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
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|32
|21
|Takımlar
|O
|P
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|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
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|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
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|49
|8. Athletic Bilbao
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|45
|9. Osasuna
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|44
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|39
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|34
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|32
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|32
|31
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|29
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|29
|19. Levante
|32
|25
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|25