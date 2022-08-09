Petrol fiyatları düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Küresel ekonomik resesyon endişeleri de talep görünümünü olumsuz etkileyen diğer bir unsur olarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, Çin'de beklenenden daha güçlü gelen ticaret verileri ise ülkede petrol talebinin korkulduğu kadar gerilemeyeceği beklentilerine yol açtı. Çin'in petrol ithalatı temmuzda bir önceki aya göre artış kaydetti ancak mevsimsel bazda devam eden Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zayıf kaldı.

Arz tarafında ise İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ağustos'ta yeniden başlaması endişeleri hafifletti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin tamamlandığını ifade etti.

Borrell, nükleer müzakerelerin ardından sunulan "nihai metin" hakkında, "Ancak her teknik meselenin ve her paragrafın arkasında başkentlerde alınması gereken bir siyasi karar yatmaktadır. Bu yanıtlar, olumlu olursa anlaşmayı imzalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 96,88 ile 97,30 dolar aralığının direnç, 96,46 ile 96,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.