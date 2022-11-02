Petrol fiyatları arttı
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,62 dolardan işlem görüyor.
Ekonomi 02.11.2022, 10:27
Dün 95,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artarak 95,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,47 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 530 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 267 bin varil artacağı yönündeydi.
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