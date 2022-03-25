Petrol fiyatı güne yükselişle başladı

Brent petrol kaç dolar? 25 Mart 2022 brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Son günlerde 120 doların üzerindeki seyrini sürdüren Brent Petrol, dün kapanışı 119 dolar bandında yapmıştı.

25 Mart 2022 sabahına ise Brent Petrol hafif yükselişle başladı..

Spot piyasada Brent petrol fiyatı 119,30 dolardan işlem görüyor.