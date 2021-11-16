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Perakende sektörünün karlılığı iki kat arttı

Borsada işlem gören perakende sektörünün 9 aylık net karı ikiye katlandı, hasılatı ise yüzde 26,3 arttı.

Ekonomi 16.11.2021, 00:54 16.11.2021, 01:08
Perakende sektörünün karlılığı iki kat arttı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören ve bilanço dönemi kapsamında finansal sonuçlarını açıklayan 9 perakende şirketi, ocak-eylül döneminde toplam 2 milyar 726,5 milyon lira net kar elde etti.

CarrefourSA, ŞOK Marketler, Migros, BİM Birleşik Mağazalar, Bizim Toptan, Teknosa, Ersan Alışveriş, Milpa Ticari ve Sanayi Ürünler ile Casa Emtia'dan oluşan söz konusu şirketlerin net karı, geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 401,7 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece perakende sektörü şirketlerinin net karının, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,5 artarak neredeyse iki katına çıktığı görüldü.

Söz konusu şirketlerin toplam hasılatı ise yılın 9 ayında 114 milyar 506,1 milyon lira oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 90 milyar 670,7 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu da geçen 1 yıllık süreçte söz konusu 9 perakendecinin satışlardan elde ettiği gelirleri yüzde 26,3 artırdığını ortaya koydu.

En fazla net kar BİM'de

Perakende sektöründe bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla net kar açıklayan şirket BİM Birleşik Mağazalar oldu. Şirketin geçen yılın 9 ayında 1 milyar 781,6 milyon lira düzeyinde bulunan net karı, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 293,7 milyon liraya çıktı. Böylece BİM 'in 9 aylık net kar artışı yüzde 28,7 oldu.

Net kar büyüklüğünde BİM'i; 367,2 milyon lira ile Migros, 314,4 milyon lira ile ŞOK Marketler, 26,6 milyon lira ile Teknosa, 21,4 milyon lira ile Bizim Toptan, 10,3 milyon lira ile Casa Emtia takip etti. Bu yıl içinde eylül ayında halka arz edilen Kim Marketler'in işleticisi Ersan Alışveriş'in ocak-eylül dönemindeki net karı ise 7,2 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Carrefoursa 311,9 milyon lira ve Milpa Ticaret 2,5 milyon lira ile yılın 9 ayında zarar açıklayan perakende şirketleri oldu.

Miktar bazında kar artışı açısından bakıldığında ise ilk sırada Migros yer aldı. Migros, geçen yılın 9 ayında 281,7 milyon lira düzeyinde bulunan zararını bu yılın aynı döneminde 367,2 milyon lira kara çevirirken, bu dönemde BİM ise 512,1 milyon liralık net kar artışı ile ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise net karını 205,3 milyon lira artıran ŞOK Marketler geldi. ŞOK Marketler ayrıca, yüzdesel açıdan net karını en fazla artıran şirket oldu.

BİM, hasılatta da başı çekti

Perakende sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda borsada işlem gören 9 perakende sektörü şirketi arasında, satış gelirleri açısından da ilk sırada yine BİM geldi. BİM'in yılın 9 ayında hasılatı 50 milyar 122,1 milyon lira düzeyinde gerçekleşirken, bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7'lik artışa işaret etti.

Hasılat büyüklüğünde BİM'i; 25 milyar 920,8 milyon lira ile Migros, 20 milyar 428,3 milyon lira ile ŞOK Marketler, 4 milyar 951,1 milyon lira ile Teknosa ve 4 milyar 937,1 milyon lira ile de Bizim Toptan takip etti.

Miktar bazında hasılatını en fazla artıran şirket 9 milyar 935,9 milyon lira ile BİM olurken, 5 milyar 31 milyon lira ile ŞOK Marketler ikinci, 4 milyar 812,9 milyon lira ile Migros üçüncü sırada yer aldı.

Hasılat büyüklüğü yüzdesel olarak en fazla artan şirket ise yüzde 34,8 ile Teknosa olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi altında işlem gören perakende sektörü şirketlerinin net kar ve hasılat büyüklüğü, 2020 ve 2021 yıllarının ocak-eylül dönemi itibarıyla şöyle:

Kaynak: AA
#perekende #borsa #BIST
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