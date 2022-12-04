banner38

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı 2 ayda 1,4 milyon kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğini belirterek, "2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyona yakın yolcu seyahat etti" açıklamasında bulundu.

Ekonomi 04.12.2022, 12:36
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı 2 ayda 1,4 milyon kişi kullandı

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde de dur durak bilmeden yatırımlara devam ettiklerine, bu yatırımlardan birinin de Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı olduğuna işaret etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğine dikkatini çeken Karaismailoğlu, "2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyona yakın yolcu seyahat etti." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, bu metro hattında Ekim'de 640 bin 496, Kasım'da 752 bin 165 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek, 2 ayda 1 milyon 393 bin yolcunun bu hattı tercih ettiğini bildirdi.

İstanbul'da diğer metro yatırımlarının da hızla sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane–Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun, Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımını tamamlandık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan ayı itibariyle işletmeye açacağız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu'nun yapımını tamamladık. Yüzde 5 seviyesinde devraldığımız metro hattını, 28 ay gibi kısa sürede yüzde 99 seviyesinin üzerine getirdik, yakında bu hattımızı da açacağız. Mevcut Kirazlı-Başakşehir Hattı'nın doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören–Bağcılar(Kirazlı) Metrosunun, yüzde 72'ye yakın fiziki gerçekleşmesi var."

Karaismailoğlu, bu hattın da 2023'te hizmete alınmasının hedeflendiğini belirterek, "Bir diğer hattımız da 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel kazma işimizin yüzde 80'ini tamamladık. Projenin tamamını da 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılı ilk yarısında tamamlamayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 6 ilde daha yapımı süren 12 projenin olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, bu projelerin bitmesiyle ekonomiye yılda 11,1 milyar lira katkı sağlamalarının yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edileceğine işaret ederek, "Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda da yılda 73 bin ton azalma olacak." ifadesini kullandı.

#PendikSabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı #Adil Karaismailoğlu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 14 25
4. Pendikspor 14 25
5. Bodrumspor 15 25
6. Keçiörengücü 14 25
7. Boluspor 14 25
8. Bandırmaspor 15 24
9. Manisa FK 14 23
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23