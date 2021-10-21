Pegasus'tan sıfır karbon emisyonu taahhüdü

Pegasus'tan yapılan açıklamada, operasyon ve faaliyetlerini sürdürülebilir çevre anlayışıyla yöneten şirketin, 11 Ekim'de Türkiye tarafından da kabul edilen Paris Anlaşması'nın, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi geçmemesi hedefiyle de uyumlu taahhütle 2050'ye kadar net sıfır karbon seviyesine ulaşılmasının ve uçmanın sürdürülebilir kılınmasının hedeflendiği belirtildi.

Pegasus'un iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aktif çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Pegasus Hava Yolları, havacılık sektörü için çok önemli olan sera gazı emisyonlarının azaltılması çerçevesinde ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından sektöre yönelik getirilen düzenlemelere tam uyum gösteriyor ve tabi olduğu uluslararası regülasyonlar gereği, yıl içerisindeki toplam karbon emisyonunun izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması süreçlerini sağlıyor. Karbon emisyonunun kaynağında azaltılmasına önem veren Pegasus, filonun gençleştirilmesi, düşük emisyonlu uçak modellerinin satın alınması, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rotaların optimize edilmesi gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları da gerçekleştiriyor."

Açıklamada, Pegasus'un 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdüyle beraber, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, uçuşlarından kaynaklanan emisyon göstergesini yatırımcı ilişkileri internet sitesinde 2021 Ekim ayı raporuyla birlikte aylık bazda paylaşmaya başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, şirket olarak yaşam döngüsü çerçevesinde çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve kirliliğin önlenmesinin, çevre politikalarında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

İklimin korunması ve küresel ısınmayla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası regülasyonlar çerçevesinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmalarının bulunduğuna dikkati çeken Nane, "Şimdi de IATA’nın 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında olmak bizim için büyük bir gurur. Bu imzayla, sektöre yönelik teknolojik gelişmelerin sağlayacağı imkanla, enerji sektörünün desteğiyle ve paydaşların koordinasyonuyla 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefini destekliyor ve taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilir çevre anlayışımız çerçevesinde orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, uzun vadede ise SAF kullanımı, yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Nane, Türkiye ve bölgenin en yeşil hava yolu olma hedefiyle var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de bildirdi.