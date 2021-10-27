Pegasus'tan aşılama paylaşımı
Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda uçuş ekibinin yüzde 99,3'ünün aşı olduğu duyuruldu.
Ekonomi 27.10.2021, 18:37
Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerinin, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşısı olma oranının, ekim ayı itibarıyla yüzde 99,3 olarak gerçekleştiği duyuruldu.
Pegausus Hava Yolları'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Çalışanlarımızın aşılanma oranı yüzde 99,3. Aşı ile birlikte oluşacak toplumsal bağışıklığı önemsiyoruz. Çünkü hayat #AşılıGüzel." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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|10
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|10
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|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
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|9
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|9
|6
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|P
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|20
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|4
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|21
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|9
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|9
|20
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|18
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