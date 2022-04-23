Pazar tezgahlarında fiyatlar düşmeye başladı

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Havaların ısınmasıyla birlikte sera masrafları azaldı, meyve ve sebze fiyatları yarı yarıya düştü. İstanbul'da gezdiğimiz Bakırköy, Bahçelievler ve Acıbadem'deki pazarlarda göbek 10 lira, limon 5 lira, domates 15 lira ve pırasa 6 liraya tezgaha çıktı. Pazarcı İbrahim Dündar, "Yavaş yavaş normale dönüyoruz" dedi.

Yeni Şafak İstanbul'daki Bakırköy, Bahçelievler ve Acıbadem'deki Perşembe pazarını gezip pazarcıyla konuştu. Düşüş en çok yeşil sebzede gözüktü. Buna göre, göbek 20 TL'den 10'TL'ye, maydanoz 8 TL'den 3 TL'ye, domates 25 TL'den 15 TL'ye, limon 15 TL'den 5 TL'ye, ıspanak 10 TL'den 5 TL'ye, yeşil soğan 7 TL'den 4 TL'ye, pırasa 12 TL'den 6 TL'ye, brokoli 15 TL'den 8 TL'ye tezgaha çıktı.

FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Pazarcı Ahmet Akyol, "Maydanoz 3 TL oldu. Dere otu 10 TL'ydi, şimdi 5 TL. Artık fiyatlar düştü. Kalitesine göre bir iki lira oynayabilir. Havucun zamanı geçtiği için fiyatı aynı. Ispanak da yarı yarıya düştü. Müşteriler önceden bir tane maydanoz alırken şimdi iki tane alıyor. En çok salatalık malzeme satıyoruz." dedi.Ramazanın ilk haftasına göre fiyatların yarıya düştüğünü söyleyen pazar Hasan Yağcı da "Bu senenin fiyatlarının yüksek olmasının nedeni de havalar çok soğuktu." dedi.

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Alışveriş yapan vatandaşların torbalarına fiyat düşüşünün yansıdığını kaydeden pazarcı İbrahim Dündar ise "Geçen hafta elma 15 TL'ydi şimdi 10 TL, portakal 12 TL'ydi şimdi 10 TL. Hava ısındı her şey düzeldi. Bu kış çok ağır geçtiği ve sebzeler sera olduğu için gideri çok fazla oldu. Bunun yüzünden fiyatlar sıçramıştı. Şimdiki düşüşü kimse tutamıyor. Yavaş yavaş normale dönüyoruz. Pazar günü daha kalabalıklaşır." şeklinde konuştu. Pazarcı Mustafa Bozkurt da şunları söyledi: "Fiyatların düşüşünü gören müşteriler şaşırdı. Limon 5 TL'den tezgaha en son ne zaman çıkmıştı? Biz zaten bu düşüşün yaşanacağını biliyorduk. Seraların masrafının düşmesi vatandaşı rahatlattı."