Palamut sezonu sona erdi
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, palamut sezonunda sona gelindiğini söyledi.
Ekonomi 23.11.2022, 01:28
Karakaş, AA muhabirine, son 15 yılın en bereketli sezonunu geçirdiklerini, bol palamut avlandığını söyledi.
Palamudun artık çok az çıkacağını belirten Karakaş, "Palamut avcılığının sonuna gelindi. Yaklaşık 10-15 günden bu yana balık ya çok az ya da hiç olmamaya başladı. Bunun hava şartlarıyla alakası da var. Yani şunu söyleyebiliriz. Palamutta sona gelindi, çok nadir ve tesadüflerle avlanılabilir. Şu an bitmiş durumda." diye konuştu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahlarda az sayıda bulunan donmuş palamutların tanesi 50 liradan satılıyor.
Kaynak: AA
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