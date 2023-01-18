Özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri belirlendi
Özel teknelerin donatımı ve bunları kullanacak kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tekneye düzenlenmiş bağlama kütüğü ruhsatnamesinin veya gemi sicil tasdiknamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı gerekecek.
Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın en az amatör denizci belgesi veya güverte sınıfı gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyredecek.
18 yaşından küçük amatör denizci belgesi sahibi kişiler, boyu 5 metreden fazla özel tekneleri sevk ve idare edemeyecek. Gövde boyu 24 metreden büyük özel yatlar, ticari yatlar gibi donatılacak.
Ayrıca, amatör denizci belgesi alma şartları, eğitimleri, belge sınavları ve idari yaptırımlar da söz konusu yönetmelikle düzenlendi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|19
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|19
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|19
|28
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|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
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|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
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|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
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|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|18
|38
|5. Tottenham
|19
|33
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|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
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|19
|25
|12. Crystal Palace
|18
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
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|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
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|26
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|17
|22
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|21
|12. Valencia
|16
|19
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|17
|15. Getafe
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|17
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|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
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|17
|16
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|17
|15
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