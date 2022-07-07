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Osmangazi Köprüsü'nde garanti araç sayısı aşıldı

Osmangazi Köprüsü'nde bu yılın 6 aylık döneminde verilen garanti araç sayısı aşıldı. Garanti trafik karşılama oranı ise yüzde 114 oldu.

Ekonomi 07.07.2022, 17:34
Osmangazi Köprüsü'nde garanti araç sayısı aşıldı

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ulaşımı 8,5 saatten 3,5 saate düşüren İzmir-İstanbul Otoyolu'nda önemli tasarruf sağlanırken, yolun Osmangazi Köprüsü dahil 3 kesiminde de "trafik garantisi" aşıldı.

Osmangazi Köprüsü'nde bu yılın ocak-haziran dönemi için trafik garantisi miktarı 40 bin iken ortalama trafik 45 bin 590 oldu. Böylece yolun garanti trafik karşılama oranı yüzde 114 olarak gerçekleşti.

Yolun Hersek-Orhangazi güzergahındaki birinci kesiminde de 40 bin olan trafik garantisine karşın aynı dönemde ortalama trafik 44 bin 76'yı buldu ve yolun garanti trafik karşılama oranı yüzde 110 olarak kayıtlara geçti.

Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde trafik garantisi miktarı 35 bin iken ortalama trafik 50 bin 467'yi buldu. Böylece bu kesimde garanti trafik karşılama oranı yüzde 144 olarak tespit edildi.

Yolun 3. kesimi olan Bursa Batı-Balıkesir Batı güzergahında da 17 bin olan garanti trafik miktarı aşıldı, ortalama trafik 23 bin 764 oldu. Bu kesimdeki garanti trafik karşılama oranı yüzde 140'a ulaştı.

Yolun Balıkesir Batı-İzmir kesiminde ise garanti trafik miktarı 23 bin iken ortalama trafik miktarı 17 bin 199 olarak gerçekleşti. Garanti trafik karşılama oranı ise yüzde 75 oldu.

Bu arada, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda da bu yılın 6 aylık döneminde garanti trafik karşılama oranı yüzde 116'yı buldu. Söz konusu oran, 2021'de yüzde 89, 2020'de yüzde 67, 2019'da yüzde 73, 2018'de yüzde 56, 2017'de yüzde 50 ve 2016'da yüzde 36 olarak gerçekleşmişti.

Tasarruf 3 milyar lirayı buldu

İzmir-İstanbul Otoyolu ile sağlanan yakıt tasarrufu yıllık 1,3 milyar lira oldu. Zaman ve emisyon tasarrufuyla birlikte elde edilen yıllık toplam tasarruf miktarı 3 milyar lirayı buldu.

Ekonominin her alanına katkı sağladı

İzmir-İstanbul Otoyolu ekonominin diğer alanlarına da önemli katkı sağladı. Yolun gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 8,5 milyar lira olarak hesaplanırken, ihracata katkısı 113 milyar lira oldu.

Otoyol, sanayi alanında da fayda yarattı. Otoyol güzergahında 8 yeni organize sanayi bölgesi (OSB) konumlanırken, 13 mevcut OSB'de 2 bin 635 hektarlık genişletme yapılıyor. Bu süreçte istihdam edilen personel sayısı da 54 bin kişi arttı.

Kaynak: AA
#osmangazi köprüsü #garanti geçiş
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