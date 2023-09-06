Orta Vadeli Ekonomi Programı açıklandı

Beştepe'deki OVP tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alıyor.

YILMAZ: TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFLENİYOR

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer verileceğini açıkladı.

Yılmaz, "OVP'de 2024-2026 dönemine lişikin temel amaçlar, tahminler, yapısal reform tahmini yer alacak. OVP belirsizlikleri azaltacak." dedi.

"Tek haneli enflasyona giderken büyüme ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz." diyen Yılmaz şunları kaydetti: "OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak. "

Yılmaz, son 20 yılda büyümenin yüzde 5,5 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyouz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'ü yüzde 4,,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025 yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz." dedi.

OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde

BÜYÜME

2023: Yüzde 4,4

2024: Yüzde 4

2025: Yüzde 4,5

2026: Yüzde 5

İŞSİZLİK HEDEFİ

2023: Yüzde 10,1

2024: Yüzde 10,3

2025: Yüzde 9.9

2026: Yüzde 9.3

ENFLASYON

2023: Yüzde 65

2024: Yüzde 33

2025: Yüzde 15.2

2026: Yüzde 8.5

BÜTÇE AÇIĞI

2023: 1,6 trilyon lira

2024: 2,65 trilyon lira

2025: 1,82 trilyon lira

2026: 1,82 trilyon lira

KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ

2023: 12 bin 415 dolar

2024: 12 bin 875 dolar

2025: 13 bin 717 dolar

2026: 14 bin 855 dolar