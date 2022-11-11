Ordu kivisinde hasat başladı

Fındık diyarı Ordu'da her geçen yıl üretimi yaygınlaşan ve dalındayken satışa sunulan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından üreticiler bahçelere girdi.

Sabah erken saatlerde hasada başlayan üreticiler, ilk gün önemli miktarda kivi topladı.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılı kivi hasadının bugün resmen başladığını belirterek, tüm üreticilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bu sezon kent genelinde yaklaşık 10 bin ton kivi rekoltesinin beklendiğini aktaran Uzunlar, geçen sezona göre yüzde 30 bir artış olduğunun bilgisini verdi.

Kivinin yeterli aromaya ulaşmasıyla birlikte ürünün hasadına başladığını ifade eden Uzunlar, bazı üreticilerin kendi imkanlarıyla bazı üreticilerin ise işçi tutarak ürünü hasat ettiğini kaydetti.

Kivi hasadının çok hassas yürütüldüğünü vurgulayan Uzunlar, darbe alan kivinin depo ömrünün az olduğunun altını çizdi.

Bu sezon hasadı yapılan kivinin kalite yönünden çok iyi olduğu bilgisini de veren Uzunlar, bu durumun tüm üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Uzunlar, kivinin kazançlı bir ürün olduğunu da aktararak, "Ürünün kent ekonomisine katkısının bu sezon 100 milyon lirayı geçmesi bekleniyor." dedi.

Birinci sınıf dedikleri kivinin bu sezon 9-10 lirada satışa sunulduğunu da ifade eden Uzunlar, birçok üreticinin henüz dalındayken ürününü sattığını belirtti.

Uzunlar, yörede kivi hasadının bir hafta içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.