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Ordu'dan çıkıyor 52 ülkeye ulaşıyor

68 yıldır hizmet veren ve 160 kişiye istihdam sağlayan Ordulu "Karımex" markasıyla hizmet veren firmalarının ürettiği fındık ve mamulleri 52 ülkeye ihraç ediliyor.

Ekonomi 17.02.2022, 21:36
Ordu'dan çıkıyor 52 ülkeye ulaşıyor

Ordu'da 68 yıldır fındık sektöründe faaliyet gösteren firma, 52 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Kentte İbrahim Albayrak tarafından 1954'te aile şirketi olarak kurulan firma, ürettiği fındık mamullerinin yüzde 95'ini ihraç ediyor.

160 kişiye istihdam sağlayan Albayrak ailesi, geçen yıl başta Almanya, İtalya, Fransa, ABD, Avusturya, Hollanda, Çin, Japonya, İsviçre ve İngiltere olmak üzere 52 ülkeye ürün sattı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, babası İbrahim Albayrak tarafından kurulan firmanın, bugün oğlu Emrah Albayrak tarafından yönetildiğini söyledi.

"Karımex" markasıyla hizmet veren firmalarının sektörde 68 yıllık deneyimi olduğunu ifade eden Albayrak, işleme tesislerinde kavrulmuş, kıyılmış fındık ile fındık unu ve püresi ürettiklerini, fındığı yarı mamul ve mamul hale getirdiklerini anlattı.

Albayrak, bu ürünleri, ihracatın yanı sıra iç piyasada sanayi sektöründe işlenmiş, çerez piyasasında ise paketlenmiş ürün olarak tüketime sunduklarını belirterek, Türkiye'de en çok fındık üretimi olan Ordu'dan böylesine büyük bir pazara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Özellikle Avrupa ülkelerinin, ürettikleri fındık ve mamullerine yüksek talep gösterdiğini aktaran Albayrak, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinin de Ordu'nun ürünlerine rağbet göstermeye başladığı kaydetti.

Albayrak, yıllık ortalama 4 bin ton fındık ihracatı yaptıkları, bunun yüzde 85'ini işlenmiş olarak ihraç ettikleri bilgisini vererek, "Bunun yanı sıra yıllık ortalama 800 ton civarında kakaolu, şekerli ve çikolatalı ürünleri ihraç ediyoruz." dedi.

Geçen yılki cirolarının 21 milyon dolar olduğunu bildiren Albayrak, "Hedefimiz ise 5-6 bin ton civarında iç fındık ihracatı, 30 ile 50 milyon dolar arasında ciroya ulaşabilmek, ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını da yukarılara taşımak." diye konuştu.

Albayrak, 2008 yılından bu yana ihracat yaptıklarını, yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları sonucu pazar ağını sürekli genişlettiklerini söyledi.

Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren iki fabrikada 160 kişiye istihdam sağladıklarına işaret eden Albayrak, hedeflerinin, kentte kurulan yeni organize sanayi bölgesi ile istihdam sayısını daha da yukarı çıkarmak olduğunu aktardı.

Firma olarak organik fındık üretimi üzerine de çalışma yaptıklarını ifade eden Albayrak, "Firmamız artık hem organik hem de natürel fındığı ihraç ediyor. Ayrıca insan sağlığına önem veren firmamız diyabet ürünler üzerine de çalışma yapmaktadır. Bu ürünleri de çok kısa zamanda piyasaya sürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
#Ordu #fındık mamulleri
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