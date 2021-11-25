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"Olağanüstü bir toplantı değildi"

Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu söz konusu toplantının olağanüstü bir toplantı olmadığını, daha önce yapılmış planlar çerçevesinde gerçekleştirilen bir toplantı olduğunu söyledi.

Ekonomi 25.11.2021, 20:27 25.11.2021, 22:00
"Olağanüstü bir toplantı değildi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, bankacılık sektörü yetkilileri ile sık sık bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

Kavcıoğlu, bugün de önceki toplantılar gibi güncel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde. Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde, faydalı bir görüşme oldu. Zaten normalde de sürekli iletişim halindeyiz. Güçlü bir iletişimle bankacılık sektörümüz Türkiye'de ve dünyada en iyi ve en başarılı sektörlerimizden biri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bugünkü toplantıda hangi konuların görüşüldüğünün sorulması üzerine Kavcıoğlu, "Genel değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi... Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, yeni bir yıla giriyoruz ve öncesinde yılın değerlendirilmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, TCMB ve BDDK'nın karşılıklı görüş alışverişi..." yanıtını verdi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, kurdaki dalgalanmanın ele alınıp alınmadığı hakkında bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Genel değerlendirme içerisinde bunların hepsini görüştük. Faiz indirimleri ve diğer konularda bilgilendirmeleri yaptık. Sektör, TCMB ve BDDK birbiri ile çok uyumlu ve güçlü bir şekilde iletişim içerisinde. Karşılıklı olarak, dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Bu değerlendirmeyi zaten normal süreç içerisinde yapıyoruz. Karşılıklı görüş alışverişlerimizi, taleplerimizi ve talepleri değerlendirerek her zaman olduğu gibi süreç içerisinde bunları yerine getiriyoruz, getireceğiz. Herhangi bir problem ve sıkıntı yok. Bu toplantılar daha önceden ayarlanan toplantılar. Böyle bir olağanüstü gelişme toplantısı değil. Daha önceden planlanmış olan ve sonradan da yapılacak toplantılardan biri."

Kurdaki yükselişin bankaların karlılığına ve hisse fiyatlarına etkisine dair sektörün değerlendirmelerinin ne olduğu sorusu karşısında da Kavcıoğlu, "Hepsini konuştuk. Bankacılık sektörü şu an Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden biri. Bankacılık sektörü NPL oranları, öz kaynak karlılığı, sermaye yapısı ve müşteri değerliliğiyle dünyanın en iyi sektörlerinden biri. Dolayısıyla yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.

Bu arada TBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi, piyasalar ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin görüşüldüğü bildirildi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının, uygulamaların daha verimli hale getirilmesine yönelik yararlı geçtiği belirtildi.

Kaynak: AA
#Şahap Kavcıoğlu #merkez bankası #banlakar birliği
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