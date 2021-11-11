Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.
Ekonomi 11.11.2021, 10:23
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari denge Eylül ayında 1,65 milyar dolar fazla verdi.
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Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6