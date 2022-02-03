Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, ocakta yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu.
Ekonomi 03.02.2022, 10:01 03.02.2022, 10:11
Ocak ayında TÜFE'de yıllık bazda yüzde 48,69, aylık bazda ise yüzde 11,10 artış oldu.
Ekonomistlerin beklentisi aylık yüzde 10,09, yılılk ise yüzde 48,42 düzeyindeydi.
Enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 36,08, aylık bazda da 13,58 olmuştu.
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