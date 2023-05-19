Nakit Avans kararında geri adım

Seçim öncesinde tepkilere neden olan, "nakit avans sınırlaması" kararı geri çekildi.

Kredi kartlarından nakit avans kullanımına getirilen sınırlama kaldırıldı. Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yeni bir talimata göre kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak.

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı. Kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edilirken bu durum, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekmişti.

Merkez Bankası bugün, bankalara yeni bir talimat yazısı gönderildi. Bu çerçevede, bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımına ilişkin menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırıldığını bankalara bildirdi.

Bunun yanı sıra kuyum harcamaları ve kredili mevduat hesaplarının kullanımında da herhangi bir makro ihtiyati tedbirin uygulanmayacağı ifade edildi.