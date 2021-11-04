banner38

MÜSİAD'ın üç şubesi İzmir'de buluştu

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Genel merkezimizde çok yoğun ve güzel hareketlilik var. Yeni dönemde dolu dolu faaliyetler bizi bekliyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin, hepimizin önünü açsın" dedi.

Ekonomi 04.11.2021, 17:54 04.11.2021, 17:57
MÜSİAD'ın üç şubesi İzmir'de buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Denizli, Manisa ve Aydın şubeleri İzmir şubesinin ev sahipliğinde bir araya geldi.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, şubelerin yönetim kurulu üyeleri, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda buluştu.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni dönem çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

MÜSİAD'ın büyük bir aile olduğunu aktaran Asmalı, "MÜSİAD Genel Merkezimizde çok yoğun ve güzel hareketlilik var. Yeni dönemde dolu dolu faaliyetler bizi bekliyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin, hepimizin önünü açsın." dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı ise şunları kaydetti:

"Ege Bölgesinde yer alan MÜSİAD şubeleri olarak aramızdaki bağları daha da güçlendirip gelecekte bir araya gelerek bu kaynaşmamızı devam ettirmeyi istiyoruz. MÜSİAD, dava ve birliktelik kadim kıymetimizdir. Ülkemizin güçlenmesinde sanayiden ticarete, turizmden tarıma kadar üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı çalışmalarımıza, projelerimize devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hep birlikte gayret etmeye devam."

MÜSİAD Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgün, üyeleriyle birlikte Denizli'de 22 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

MÜSİAD Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Rüzgar, "Manisa, tarım ve sanayi şehridir. Manisa, üzüm ve zeytinin şehridir. İzmir’e yakın olmamız nedeniyle ilişkilerimizi geliştirmek, bundan istifade etmek ve ticaretimizi arttırmak istiyoruz. Ege bölgesi MÜSİAD şubelerimizi bir sonraki toplantımızda misafir etmekten memnun oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kuşpaz da "Yerli ve milli müteşebbisler olarak kendi içimizde kaynaşarak, birbirimizle iş yaparak kendi ekosistemimizi geliştirerek bu tür yatırımlara girişebiliriz. Bunu tam anlamıyla yaptığımızda MÜSİAD’ın önünde kimse duramaz." dedi.

Programda, Akademi Kamu Sanayi İşbirliği ve Proje Takibi Komitesi Başkanı Nurettin Memur ise MÜSİAD İzmir tarafından hayata geçirilen İzmir Nitelikli Personel Yetiştirilmesi (İNİP) Projesi kapsamında "Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması" hakkında sunum yaptı.

Toplantının sonunda Saygılı, misafir başkanlara günün anısına plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Muğla'daki orman yangınlarına söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye iş makinesi gönderen üyelere de Saygılı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

#müsiad #stk
Yorumlar (0)
banner35
23
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6