MÜSİAD'ın Köln ve İngiltere genel kurulları gerçekleştirildi

MÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, derneğin Köln ve İngiltere şubelerinde görev değişimleri yapıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurullar sonucunda Yunus Arslan MÜSİAD Köln Şube Başkanlığı'na, Murat Bingöl ise MÜSİAD İngiltere Şube Başkanlığı'na seçildi.

MÜSİAD'ın Almanya ve İngiltere programının ilk bölümünde MÜSİAD Köln Genel Kurulu, Asmalı, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, bölgedeki iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD üyesi iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Köln Başkonsolosluğu ve İslam Toplumu Milli Görüş Genel Merkezi'ni de ziyaret eden Asmalı, Başkonsolos Kaya ve İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün ile bölgedeki MÜSİAD çalışmaları ve ticaret yaşamına yönelik istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Köln şubesi ev sahipliğinde üye iş insanları ile de bir araya gelen Asmalı, daha sonra MÜSİAD üyesi Hatex Group'u ziyaret etti, Hatex Yöneticisi Burhan Asan'dan çalışmalarına yönelik bilgi aldı.

- "Türkiye, Almanya ve Avrupa bölgesiyle ticarette önemli bir rol üstleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, İngiltere seyahati öncesi Almanya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asmalı, Türk iş insanlarının çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Türkiye, hem Almanya hem de Avrupa bölgesiyle yapılan ticarette önemli bir rol üstleniyor. MÜSİAD olarak, AB içerisindeki iş insanlarımızın sayısını artırarak, hem bölgesel hem de ülkeler arası ticari ilişkilere daha çok katkı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya temasları sonrası Londra'ya geçen heyet, MÜSİAD üyeleri Vehbi Keleş'i Gima Grup fabrikasında, Mehmet Demir'i ise Modern Paper tesislerinde ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.